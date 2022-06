SSC WR MTS Admit Card 2022 (Out) @sscwr.net: Download Paper 1 Western Region Call Letter

SSC WR MTS Admit Card 2022 has been released by The Staff Selection Commission (SSC) Western Region on sscwr.net. Candidates can check the direct link here.

SSC WR MTS Admit Card 2022 Download: The Staff Selection Commission (SSC) of the Western Region (WR) has released SSC MTS Admit Card for the post of MTS and Havaldar for all the candidates who applied for SSC MTS Recruitment under the Mumbai Region on sscwr.net. Candidates can download SSC WR Admit Card through the SSC WR MTS Admit Card Link provided below:

Also See:

SSC to Recruit 70000 Vacancies

After downloading the SSC MTS Admit Card, they can appear for the exam which is scheduled from 5 July to 26 July 2022 at the designated venue and time.

How to Download SSC WR MTS Admit Card 2022 ?

Go to the official website of the Staff Selection Commission, Western Region - sscwr.net On the homepage, visit the link to download the SSC Admit Card ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF, AND HAVALDAR (CBIC & CBN) EXAMINATION, 2021 TO BE HELD FROM 05/07/2022 TO 26/07/2022’ Now, click on ‘ CLICK HERE TO CHECK STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD’ Provide the details such as ‘Roll No/Registered ID No’ OR Name (if you do not know your roll number) and select ‘Date of Birth Click on ‘Search Now’ Download SSC MTS Paper 1 Admit Card 2022

उम्मीदवार को एक मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना चाहिए जिसमें जन्म तिथि (तिथि, माह और वर्ष सहित) एक ही जन्म तिथि हो, जैसा कि प्रवेश प्रमाण पत्र पर मुद्रित किया गया है | यदि फोटो पहचान पत्र में एक ही जन्म तिथि (तिथि, माह और वर्ष सहित) नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र (मूल में) ले जाना चाहिए।



प्रवेश प्रमाण पत्र और फोटो आईडी / जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि में बेमेल होने की स्थिति में, उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम तक सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। गायब होने की स्थिति में दोबारा रोल नंबर नही दिया जायेगा |