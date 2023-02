Success Story: पिता कोमा में तो पैरालाइज हुई थी मां, बेटे शिखर ने तीसरे प्रयास में IRS बन हासिल की सफलता

Success Story: संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) सिविल सेवा परीक्षा पास करना आसान नहीं है। यह परीक्षा तब और भी कठिन हो जाती है, जब आप किसी परेशानी का सामना कर रहे होते हैं। हालांकि, यह बात सच है कि कई मंजिलों का मिलना लिखा होता है, बर्शतें कुछ मुश्किलें पास करनी होती हैं और जो उन मुश्किलों में हार गया, वह अपनी मंजिल को भी खो देता है, जबकि कुछ युवा होते हैं, जो संघर्षों से निकलकर अपनी मंजिल को गला लेते हैं। आज हम आपके लिए शेखर की संघर्ष भरी कहानी लेकर आए हैं, जिनके माता-पिता का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पिता कोमा में चले गए थे, जबकि माता को पैरालाइज हो गया था। वहीं, शेखर पहले प्रयास में फेल हुए, दूसरे प्रयास में उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए तीसरे प्रयास में IRS बन सफलता का शिखर प्राप्त कर लिया।

शिखर ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की है। उन्होंने कुछ समय तक इलाहबाद बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में काम किया। उन्होंने कभी भी सिविल सेवा में करियर बनाने की नहीं सोची थी, लेकिन उनके माता-पिता का सपना था कि बेटा बड़ा होकर बड़े पद पर अधिकारी बन नौकरी करे।

शेखर के माता-पिता 10वीं पास हैं। उन्होंने बेटे को अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। ऐसे में शिखर ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और पहला प्रयास किया, लेकिन वह अपने पहले प्रयास में फेल हो गए।

शेखर ने फिर से तैयारी शुरू की और फिर से परीक्षा दी। इस बार उन्होंने सिविल सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर लिया। उन्होंने मेंस परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों की देरी की वजह से उन्हें परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिला।

