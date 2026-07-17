UKMSSB Nursing Officer Admit Card 2026 OUT: नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link
UKMSSB नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2026 आज, 17 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। आगामी 25 और 26 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक nursing.ukmssb.in पर उपलब्ध है।
UKMSSB Nursing Officer Admit Card 2026: उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (UKMSSB) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 12/2025-26 के तहत आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना UKMSSB नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता होगी।
UKMSSB Nursing Officer Admit Card 2026 Download Link
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (UKMSSB) की ओर से नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का लिंक एक्चटिव कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट ukmssb.org या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
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UKMSSB Nursing Officer Admit Card 2026 Link
UKMSSB Nursing Officer Admit Card हाइलाइट्स
इस भर्ती के माध्यम से 587 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उत्तराखंड सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा। अभ्यर्थी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 से जुड़े मुख्य विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
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बोर्ड का नाम
|
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (UKMSSB)
|
पद का नाम
|
नर्सिंग ऑफिसर
|
कुल पद
|
587
|
परीक्षा तिथि
|
25 और 26 जुलाई 2026
|
विज्ञापन संख्या
|
12/2025-26
|
एडमिट कार्ड तिथि
|
17 जुलाई 2026
UKMSSB Nursing Officer Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले UKMSSB की आधिकारिक वेबसाइट ukmssb.org पर जाएं।
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होमपेज पर Nursing Officer Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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अपना Registration Number और Password/Date of Birth दर्ज करें।
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Submit बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
UKMSSB नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड में क्या-क्या विवरण होंगे?
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें। इसमें निम्नलिखित विवरण दर्ज होंगे:
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उम्मीदवार का नाम
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रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन नंबर
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परीक्षा की तिथि
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परीक्षा का समय
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परीक्षा केंद्र का नाम और पता
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रिपोर्टिंग समय
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उम्मीदवार की फोटो एवं हस्ताक्षर
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परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश
यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवार तुरंत UKMSSB से संपर्क करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.