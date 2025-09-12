UP Government Holidays for Employees: Public and Bank Holidays List, Download PDF

UP Government Holiday List includes the official dates on which public services, educational institutions, and government offices remain closed. Knowing these holidays can help you plan vacations, schedule meetings, and meet deadlines more efficiently. To help you stay organised and plan your year, this guide provides a complete list of UP Government Holidays in 2025 for government employees, including restricted, public and bank holidays.
Uttar Pradesh Government Holiday List 2025 Overview
Every year, the Uttar Pradesh Government releases a holiday calendar on its official website, which comprises the list of public, gazetted, and optional holidays. These holidays are announced for state government offices, banks, and schools. This year is no different. Check the complete UP Holiday Central Government list here.
UP Government Public Holidays 2025
Refer to the table to check the list of Government holidays in 2025 as per the official state calendar:
|
Date
|
Occasion
|
05 September 2025
|
Eid e Milad
|
01 October 2025
|
Maha Navami
|
02 October 2025
|
Vijaya Dashami
|
02 October 2025
|
Mahatma Gandhi Jayanti
|
21 October 2025
|
Diwali
|
22 October 2025
|
Diwali
|
23 October 2025
|
Bhai Dooj
|
05 November 2025
|
Guru Nanak Jayanti
|
25 December 2025
|
Christmas Day
|
14 January 2025
|
Hazrat Ali Jayanti
|
26 January 2025
|
Republic Day
|
26 February 2025
|
Maha Sivaratri
|
14 March 2025
|
Holi
|
31 March 2025
|
Idul Fitr
|
06 April 2025
|
Ram Navami
|
10 April 2025
|
Mahavir Jayanti
|
14 April 2025
|
Dr Ambedkar Jayanti
|
18 April 2025
|
Good Friday
|
12 May 2025
|
Buddha Purnima
|
07 June 2025
|
Bakrid / Eid al Adha
|
06 July 2025
|
Muharram
|
09 August 2025
|
Raksha Bandhan
|
15 August 2025
|
Independence Day
|
16 August 2025
|
Janmashtami
UP Government Holidays 2025 PDF
Downloading UP Government Holiday PDF will help you align your tasks efficiently. So you are advised to keep this calendar handy for reference throughout the year. Here is the direct link to download the official UP Govt Holiday Calendar 2025 PDF.
UP Bank Holidays 2025
The Reserve Bank of India announces Bank Holidays for every bank. Besides every 2nd and 4th Saturday, the national banks in UP will be closed on the following dates:
|
Date
|
Day
|
Holiday
|
January 11
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
January 25
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
January 26
|
Sunday
|
Republic Day
|
February 08
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
February 22
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
February 26
|
Wednesday
|
Maha Shivaratri
|
March 08
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
March 14
|
Friday
|
Holi
|
March 22
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
March 31
|
Monday
|
Idul Fitr
|
April 06
|
Sunday
|
Ram Navami
|
April 12
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
April 14
|
Monday
|
Dr Ambedkar Jayanti
|
April 18
|
Friday
|
Good Friday
|
April 26
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
May 10
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
May 12
|
Monday
|
Buddha Purnima
|
May 24
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
June 07
|
Saturday
|
Bakrid / Eid al Adha
|
June 14
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
June 28
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
July 12
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
July 26
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
August 09
|
Saturday
|
Raksha Bandhan/ Second Saturday Bank Holiday
|
August 15
|
Friday
|
Independence Day
|
August 16
|
Saturday
|
Janmashtami
|
August 23
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
September 05
|
Friday
|
Eid e Milad
|
September 13
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
September 27
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
October 02
|
Thursday
|
Gandhi Jayanti
|
October 11
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
October 21
|
Tuesday
|
Diwali
|
October 22
|
Wednesday
|
Deepavali Holiday
|
October 23
|
Thursday
|
Bhai Dooj
|
October 25
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
November 05
|
Wednesday
|
Guru Nanak Jayanti
|
November 08
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
November 22
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
|
December 13
|
Saturday
|
Second Saturday Bank Holiday
|
December 25
|
Thursday
|
Christmas Day
|
December 27
|
Saturday
|
Fourth Saturday Bank Holiday
