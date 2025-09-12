UP Government Holidays for Employees: Public and Bank Holidays List, Download PDF

Rajasthan Police Admit Card 2025 Out
Sep 12, 2025

Planning your next vacation? Here’s the complete list of UP Government Holidays for state government employees, banks and institutes. The UP Holiday Calendar comprises public and restricted holidays.

UP Government Holiday List
UP Government Holiday List

UP Government Holiday List includes the official dates on which public services, educational institutions, and government offices remain closed. Knowing these holidays can help you plan vacations, schedule meetings, and meet deadlines more efficiently. To help you stay organised and plan your year, this guide provides a complete list of UP Government Holidays in 2025 for government employees, including restricted, public and bank holidays.

Uttar Pradesh Government Holiday List 2025 Overview

Every year, the Uttar Pradesh Government releases a holiday calendar on its official website, which comprises the list of public, gazetted, and optional holidays. These holidays are announced for state government offices, banks, and schools. This year is no different. Check the complete UP Holiday Central Government list here.

UP Government Public Holidays 2025

Refer to the table to check the list of Government holidays in 2025 as per the official state calendar:

Date 

Occasion

05 September 2025

Eid e Milad

01 October 2025

Maha Navami

02 October 2025

Vijaya Dashami

02 October 2025

Mahatma Gandhi Jayanti

21 October 2025

Diwali

22 October 2025

Diwali

23 October 2025

Bhai Dooj

05 November 2025

Guru Nanak Jayanti

25 December 2025

Christmas Day

14 January 2025

Hazrat Ali Jayanti

26 January 2025

Republic Day

26 February 2025

Maha Sivaratri

14 March 2025

Holi

31 March 2025

Idul Fitr

06 April 2025

Ram Navami

10 April 2025

Mahavir Jayanti

14 April 2025

Dr Ambedkar Jayanti

18 April 2025

Good Friday

12 May 2025

Buddha Purnima

07 June 2025

Bakrid / Eid al Adha

06 July 2025

Muharram

09 August 2025

Raksha Bandhan

15 August 2025

Independence Day

16 August 2025

Janmashtami

UP Government Holidays 2025 PDF

Downloading UP Government Holiday PDF will help you align your tasks efficiently. So you are advised to keep this calendar handy for reference throughout the year. Here is the direct link to download the official UP Govt Holiday Calendar 2025 PDF.

Download UP Government Holidays 2025 PDF

UP Bank Holidays 2025

The Reserve Bank of India announces Bank Holidays for every bank. Besides every 2nd and 4th Saturday, the national banks in UP will be closed on the following dates:

Date

Day

Holiday

January 11

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

January 25

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

January 26

Sunday

Republic Day

February 08

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

February 22

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

February 26

Wednesday

Maha Shivaratri

March 08

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

March 14

Friday

Holi

March 22

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

March 31

Monday

Idul Fitr

April 06

Sunday

Ram Navami

April 12

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

April 14

Monday

Dr Ambedkar Jayanti

April 18

Friday

Good Friday

April 26

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

May 10

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

May 12

Monday

Buddha Purnima

May 24

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

June 07

Saturday

Bakrid / Eid al Adha

June 14

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

June 28

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

July 12

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

July 26

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

August 09

Saturday

Raksha Bandhan/ Second Saturday Bank Holiday

August 15

Friday

Independence Day

August 16

Saturday

Janmashtami

August 23

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

September 05

Friday

Eid e Milad

September 13

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

September 27

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

October 02

Thursday

Gandhi Jayanti

October 11

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

October 21

Tuesday

Diwali

October 22

Wednesday

Deepavali Holiday

October 23

Thursday

Bhai Dooj

October 25

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

November 05

Wednesday

Guru Nanak Jayanti

November 08

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

November 22

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday

December 13

Saturday

Second Saturday Bank Holiday

December 25

Thursday

Christmas Day

December 27

Saturday

Fourth Saturday Bank Holiday


