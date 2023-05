UPUMS Nursing Officer Vacancy 2023: यूपी में निकली नर्सिंग ऑफिसर के 600 पदों पर सरकारी नौकरी, मिलेगी इतनी सैलरी

UPUMS Nursing Officer Vacancy 2023 Registration: उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस (Uttar Pradesh University of Medical Sciences) ने 600 नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य संगठन में 600 पदों को भरना है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए पढ़ाई की है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर 8 जून,2023 से पहले अपना आवेदन जमा करना होगा। पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

Apply for UP Govt Jobs 2023 by visiting upums.ac.in