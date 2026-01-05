Bihar STET Result 2025
Focus
Quick Links

UP Police Assistant Operator Correction Form 2026: यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर एप्लीकेशन फॉर्म में करें सुधार

By Priyanka Pal
Jan 5, 2026, 16:22 IST

UP Police Assistant Operator Correction Form 2026: यूपीपीआरपीबी की ओर से असिस्टेंट ऑपरेटर/रेडियो संवर्ग भर्ती 2025 करेक्शन फॉर्म की अंतिम तिथि 6 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे लेख में दिए सिंपल स्टेप के जरिए अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Police Assistant Operator Correction Form 2026
UP Police Assistant Operator Correction Form 2026

UP Police Assistant Operator Correction Form 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने असिस्टेंट ऑपरेटर फॉर्म में सुधार करने की विंडो बंद करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने कुल 44 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 3 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था। इसी के साथ आवेदन भी शुरू किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 2 जनवरी, 2026 तय की गई थी।  3 जनवरी को जारी हुए नोटिस के अनुसार जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, उन्हें सुधार का 6 जनवरी, 2026 तक मौका दिया जा रहा है। 

UP Police Assistant Operator Form 2026: महत्वपूर्ण विवरण 

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम  

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)

पद 

सहायक परिचालक/रेडियो संवर्ग (Assistant Operator/Radio Cadre)

पदों की संख्या 

44

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

3 दिसंबर, 2025

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 

3 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी, 2026

शैक्षणिक योग्यता 

12वीं पास (फिजिक्स और मैथ) या समकक्ष

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • फिजिकल टेस्ट

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल टेस्ट

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://uppbpb.gov.in/

UP Police Assistant Operator Form 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

इच्छुक उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से जारी पात्रता मानदंड पूरा करना आवश्यक है। वहीं भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

विवरण 

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन 

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि

3 दिसंबर, 2025

आवेदन शुरू होने की तिथि

3 दिसंबर 2025  

आवेदन की अंतिम तिथि

2 जनवरी, 2026 

फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि 

6 जनवरी, 2026

UP Police Assistant Operator Form 2026: सुधार विंडो 

यूपीपीआरपीबी की ओर से असिस्टेंट ऑपरेटर/रेडियो संवर्ग भर्ती 2025 के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। वे अपने फॉर्म में सुधार 6 जनवरी, 2026 तक कर सकते हैं। आवेदन विंडो का लिंक नीचे दिया गया है:

यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर सुधार विंडो 2026

यहां क्लिक करें

UP Police Assistant Operator Correction Form 2026: फॉर्म में करेक्शन करने के स्टेप 

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, UP Police Assistant Operator Correction Form 2026 पर जाएं।

स्टेप 3 मांगी गई डिटेल भरें और लॉगिन करें। 

स्टेप 4 अब फॉर्म में करेक्शन के लिए गलती में सुधार करें।

स्टेप 5 फॉर्म को दोबारा जांचें और सबमिट करना ना भूलें। 



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News