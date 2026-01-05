UP Police Assistant Operator Correction Form 2026: यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर एप्लीकेशन फॉर्म में करें सुधार

UP Police Assistant Operator Correction Form 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने असिस्टेंट ऑपरेटर फॉर्म में सुधार करने की विंडो बंद करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने कुल 44 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 3 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था। इसी के साथ आवेदन भी शुरू किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 2 जनवरी, 2026 तय की गई थी। 3 जनवरी को जारी हुए नोटिस के अनुसार जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, उन्हें सुधार का 6 जनवरी, 2026 तक मौका दिया जा रहा है।

UP Police Assistant Operator Form 2026: महत्वपूर्ण विवरण

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं: