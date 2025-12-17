UP Lekhpal Vacancy 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

UP Police PET PST Exam Date 2025 OUT: यूपी पुलिस SI, ASI फिजिकल टेस्ट परीक्षा तिथि घोषित, देखें आधिकारिक नोटिस PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 17, 2025, 09:44 IST

UP Police SI, ASI PET / PST Exam Date 2025 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) पदों पर भर्ती के लिए PET / PST परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। यह सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं, वे इस लेख के माध्यम से यूपी पुलिस SI और ASI PET / PST परीक्षा का आधिकारिक नोटिस पीडीएफ देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Police SI, ASI PET / PST Exam Date 2025 OUT
UP Police SI, ASI PET / PST Exam Date 2025 OUT

UP Police SI, ASI PET / PST Exam Date 2025 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस पीईटी पीएसटी परीक्षा तिथि 2025 को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। यह परीक्षा सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) पदों पर सीधी भर्ती–2023 के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के लिए अब अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण (PST/PET) की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यूपी पुलिस एसआई, एएसआई पीईटी पीएसटी 2025 की शुरुआत 05 जनवरी 2026 से की जाएगी। अभ्यर्थियों के परीक्षा स्थान (जनपद), तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

यूपी पुलिस SI ASI फिजिकल टेस्ट 2025: आगे की प्रक्रिया

जो उम्मीदवार PET (Physical Efficiency Test) और PST (Physical Standard Test) में सफल होंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इस अगले चरण में कंप्यूटर टंकण परीक्षा (Computer Typing Test) और आशुलिपि परीक्षा (Stenography Test) शामिल हैं। बोर्ड द्वारा यह परीक्षा फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। 

UP Police PET PST Exam Date 2025 Official PDF

उम्मीदवार UP पुलिस PET/PST परीक्षा तिथि 2025 का आधिकारिक नोटिस बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही, हमने इस लेख में उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आधिकारिक नोटिस भी साझा किया है।

Screenshot 2025-12-17 091632

जरूरी सूचना

अभ्यर्थियों को PET/PST के दिन सभी जरूरी दस्तावेज और प्रवेश पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा। बिना वैध दस्तावेजों के परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News