UP Police PET PST Exam Date 2025 OUT: यूपी पुलिस SI, ASI फिजिकल टेस्ट परीक्षा तिथि घोषित, देखें आधिकारिक नोटिस PDF

UP Police SI, ASI PET / PST Exam Date 2025 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस पीईटी पीएसटी परीक्षा तिथि 2025 को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। यह परीक्षा सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) पदों पर सीधी भर्ती–2023 के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के लिए अब अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण (PST/PET) की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यूपी पुलिस एसआई, एएसआई पीईटी पीएसटी 2025 की शुरुआत 05 जनवरी 2026 से की जाएगी। अभ्यर्थियों के परीक्षा स्थान (जनपद), तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

यूपी पुलिस SI ASI फिजिकल टेस्ट 2025: आगे की प्रक्रिया

जो उम्मीदवार PET (Physical Efficiency Test) और PST (Physical Standard Test) में सफल होंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इस अगले चरण में कंप्यूटर टंकण परीक्षा (Computer Typing Test) और आशुलिपि परीक्षा (Stenography Test) शामिल हैं। बोर्ड द्वारा यह परीक्षा फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी।