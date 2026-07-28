UPESSC TGT Final Result 2026: यूपीईएसएससी टीजीटी फाइनल रिजल्ट upessc.up.gov.in जारी, 14 सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें
UPESSC TGT Final Result 2026: यूपी टीजीटी फाइनल रिजल्ट आज 28 जुलाई को जारी किया गया है। जो उम्मीदवार 3 व 4 जून की परीक्षा में शामिल थे, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
UPESSC TGT Final Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने विज्ञापन संख्या 01/2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम की घोषणा आज 28 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर की गई है। परीक्षा का आयोजन 3 व 4 जून, 2026 को किया गया था। लिखित परीक्षा में 1.5 गुना उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। जिसके बाद फाइनल रिजल्ट 14 विषयों के 2982 पदों के लिए जारी किया गया है।
UP TGT Final Result 2026: रिजल्ट जारी
यूपी टीजीटी विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत कुल 2982 पदों के लिए जारी किया गया है। आयोग की ओर से अभी स्नातक के 557 पदों का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। जिसका कारण अंग्रेजी विषय की फाइनल आंसर-की से जुड़ी एक याचिका से है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेंट में जारी किया गया है। जिसमें उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं।
UP TGT Final Result 2026: विषयवार पीडीएफ लिस्ट देखें
आयोग के अनुसार विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत 15 विषयों के 3,539 पदों के लिए लिखित परीक्षा 3 और 4 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इसके बाद 30 जून 2026 को अभिलेख सत्यापन के लिए पदों की संख्या के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। उम्मीदवार सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ लिस्ट नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
|
विषय वार
|
पीडीएफ डाउनलोड लिंक
|
गृह विज्ञान
|
सामाजिक विज्ञान
|
गणित
|
आर्ट्स
|
बायोलॉजी
|
विज्ञान
|
हिंदी
|
संस्कृत
|
कृषि
|
शारीरिक शिक्षा
|
अर्थशास्त्र
|
उर्दू
|
संगीत गायन
|
संगीत वादन
UP TGT Final Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
यूपी टीजीटी फाइनल रिजल्ट 2026 नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर, UP TGT Final Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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पीडीएफ डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.