UPPSC RO ARO Mains Exam Date 2025 OUT: UPPSC ने जारी की आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा तिथि, यहां देखें शिफ्ट और समय

UPPSC RO ARO Mains Exam Date 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने UP RO ARO मुख्य परीक्षा तिथि 2025 जारी कर दी है। जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक,, UPPSC समीक्षा अधिकारी (RO)/सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मुख्य परीक्षा 2023, 31 जनवरी 2026 (शनिवार) और 1 फरवरी 2026 (रविवार) को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्रयागराज में प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 411 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

UP RO ARO Mains Exam 2025 Date And Timing: आरओ, एआरओ परीक्षा शिफ्ट और समय क्या है?

आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, यूपी आरओ/एआरओ मुख्य परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 को किया जाएगा। 31 जनवरी 2026 को परीक्षा दो शिफ्टों में होगी — पहला पेपर (सामान्य अध्ययन): सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, और दूसरा पेपर (सब्जेक्टिव-ऑब्जेक्टिव): दोपहर 2:00 बजे से 4:30 बजे तक और 4:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। वहीं 1 फरवरी 2026 को परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी —हिंदी निबंध पेपर: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।