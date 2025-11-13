UPPSC RO ARO Mains Exam Date 2025 OUT: UPPSC ने जारी की आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा तिथि, यहां देखें शिफ्ट और समय

UPPSC RO ARO Mains Exam Date 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने UP RO ARO मुख्य परीक्षा तिथि 2025 जारी कर दी है। जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक,, UPPSC समीक्षा अधिकारी (RO)/सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मुख्य परीक्षा 2023, 31 जनवरी 2026 (शनिवार) और 1 फरवरी 2026 (रविवार) को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्रयागराज में प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 411 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
UP RO ARO Mains Exam 2025 Date And Timing: आरओ, एआरओ परीक्षा शिफ्ट और समय क्या है?
आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, यूपी आरओ/एआरओ मुख्य परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 को किया जाएगा। 31 जनवरी 2026 को परीक्षा दो शिफ्टों में होगी — पहला पेपर (सामान्य अध्ययन): सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, और दूसरा पेपर (सब्जेक्टिव-ऑब्जेक्टिव): दोपहर 2:00 बजे से 4:30 बजे तक और 4:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। वहीं 1 फरवरी 2026 को परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी —हिंदी निबंध पेपर: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
UPPSC RO ARO Mains Exam Date 2025 Notice PDF
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 12 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर RO/ARO मुख्य परीक्षा तिथि 2025 नोटिस पीडीएफ जारी कर दिया है। उम्मीदवार यहां नीचे आधिकारिक नोटिस देखें।
UPPSC RO ARO Mains Exam Date 2025 PDF
UPPSC RO ARO Mains Exam Pattern: यूपी आरओ एआरओ परीक्षा पैटर्न
नीचे दी गई तालिका में UPPSC RO ARO मुख्य परीक्षा पैटर्न देखें।
पेपर
विषय
प्रकार
अवधि
अंक
पेपर 1
सामान्य अध्ययन
ऑब्जेक्टिव
2 घंटे
200
पेपर 2 (भाग 1)
सामान्य हिंदी और प्रारूपण
सब्जेक्टिव
2.5 घंटे
100
पेपर 2 (भाग 2)
सामान्य शब्दावली और व्याकरण
ऑब्जेक्टिव
30 मिनट
50
UPPSC RO, ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2025 को किया गया था, जिसका रिजल्ट 16 सितंबर 2025 को जारी किया गया। UPPSC के अनुसार, कुल 7,509 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।
