Positive India: तीन बार हुई UPSC प्रीलिम्स में फेल, चौथे एटेम्पट में हासिल की 40वीं रैंक - जानें डॉ अस्वथि श्रीनिवास की कहानी

केरल की अस्वथि श्रीनिवास बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में मेडिकल स्ट्रीम को चुना और आगे चल कर MBBS की डिग्री पूरी कर अपने सपने को पूरा किया। हालांकि अस्वथि की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर जब वह वापस अपने घर लौटीं तो उन्होंने अपनी पुरानी सामाजिक विज्ञान की किताबों को देखा और इस विषय में उनकी रूचि एक बार फिर उत्पन्न हुई। अपनी इस रूचि को सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए अस्वथि ने IAS की परीक्षा देने का मन बनाया और चौथे प्रयास में इसे पूरा भी किया। आइये जानते हैं कैसा रहा अस्वथि की तैयारी का यह सफर।

एक वीडियो इंटरव्यू में अस्वथि बताती हैं कि एक स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने कभी सिविल सेवा के बारे में नहीं सोचा था। वह हमेशा से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थीं और उन्होंने इसी के लिए मेहनत की। MBBS फाइनल इयर के बाद जब वह छुट्टी पर घर आईं तो अपनी पुरानी सोशल स्टडीज़ की किताब पढ़ते समय उन्हें UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए पढ़ने का ख्याल आया।

अपनी तैयारी के बारे में अस्वथि कहती हैं कि उन्होंने पहले दो अटेंप्ट सेल्फ स्टडी के जरिये दिए। वह इस समय अपनी मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रहीं थीं और साथ- साथ UPSC की तैयारी भी कर रहीं थीं। 2016 और 2017 के प्रीलिम्स में वह सफल नहीं हो पाईं। वह कहती हैं कि इन दोनों साल में उनकी तैयारी में कई लूप होल्स थे जिसके चलते उनका सेलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उन्होंने 2017 दिसंबर से कोचिंग की परन्तु 2018 के अपने तीसरे एटेम्पट में भी वह सफल नहीं हो सकी।

