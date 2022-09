Indigenous Diving Support Vessels: स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल भारतीय नौसेना में शामिल, जानें क्या है इसकी ताकत?

Indigenous Diving Support Vessels: भारतीय नौसेना में आज पूर्ण रूप से स्वदेशी दो डाइविंग सपोर्ट वेसल 'निस्तार' और 'निपुण' को शामिल किया गया है. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे. इसका शुभारंभ श्रीमती कला हरि कुमार ने किया जो नौसेना वेलनेस एंड वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष है. साथ ही वह पारंपरिक सम्मान समेत इन वेसल का नामकरण किया.

Two Diving Support Vessels (Nistar & Nipun) being built by Hindustan Shipyard Ltd, Visakhapatnam were launched on #22Sep 22 by Mrs Kala Hari Kumar. Adm R Hari Kumar, #CNS was the Chief Guest at the ceremony.#AatmaNirbharBharat@DefenceMinIndia@CMD_HSLhttps://t.co/nlwOFn71MP pic.twitter.com/qQIBAPNa34