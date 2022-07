68th National Film Awards 2022: अजय देवगन, सूर्या ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार - 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची यहाँ देखें

68th National Film Awards 2022: 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवहान को तन्हाजी: द अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या को सोरारई पोटरु के लिए मिला है, जबकि अपर्णा बालमुरली ने सोरारई पोटरु के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सुधा कोंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित सोरारई पोट्रु ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है।

Best Actor award goes to Ajay Devgan for Tanhaji: The Unsung Warrior and Suriya for Soorarai Pottru: IB Ministry#68thNationalFilmAwards pic.twitter.com/dyyHIN9XC4