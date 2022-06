Agneepath Scheme Age Relaxation: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अग्निपथ योजना में भर्ती की अधिकतम उम्र 21 साल से बढ़ाकर की गई 23 साल

Agneepath Scheme Age Relaxation: केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना हेतु अधिकतम आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल तक कर दी है. यानी भर्ती हेतु अधिकतम आयुसीमा में दो साल की बढ़ोतरी की गई है.

हालांकि, युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में दो साल छूट का यह फायदा केवल पहले साल में ही मिलेगा. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, कोरोना की वजह से दो साल तक सेना भर्ती नहीं होने के चलते आयुसीमा पार कर चुके युवाओं को मौका देने के लिए यह अहम फैसला लिया है.

EXTENSION OF ENTRY AGE IN AGNIPATH SCHEME:



Consequent to the commencement of the AGNIPATH scheme, the entry age for all new recruits in the Armed Forces has been fixed as 17 ½ - 21 years of age.