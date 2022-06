Agnipath Scheme: 10 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण, 30 दिन का छुट्टी, जानें और बेहतरीन सुविधाएं

Agnipath Scheme: सरकार ने अग्निपथ योजना पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है. रक्षा मंत्रालय में अब अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. रक्षा मंत्रालय में 10 प्रतिशत सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी. बताया गया है कि कोस्ट गार्ड एवं सिविल डिफेंस में भी अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को 10 प्रतिशत कोटा मिलेगा.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोटा रिजर्व करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इन प्रावधानों को लागू करने हेतु भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. इसी के साथ आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी लागू किया जाएगा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योजना के संबंध में राजनीतिक वजहों से ''भ्रम'' फैलाया जा रहा है. रक्षा मंत्री ने कहा कि यह योजना सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी. उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत भर्ती कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has approved a proposal to reserve 10% of the job vacancies in Ministry of Defence for ‘Agniveers’ meeting requisite eligibility criteria.