राष्ट्रपति बाइडन ने इराक में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 26 जुलाई 2021 को कहा कि इराक में अमेरिकी लड़ाकू मिशन साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा. राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इराक के साथ अमेरिकी संबंध अब एक नए चरण में प्रवेश करेंगे.

इस्लामिक स्टेट के पुनरुत्थान के खतरे और बगदाद में ईरान के शक्तिशाली प्रभाव के बीच राष्ट्रपति जो बाइडन ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन हमारे सुरक्षा सहयोग हेतु प्रतिबद्ध है. बाइडन ने कहा कि अमेरिकी सेना इराकी बलों को आइएसआइएस (इस्लामिक स्टेट) के खिलाफ प्रशिक्षण और सहायता देना जारी रखेगी.

जानकारी के अनुसार इराक में अमेरिका के लगभग 2,500 सैनिक हैं. यहां अमेरिकी सैनिक आतंकवाद विरोधी अभियान और इराकी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देते हैं. जो बाइडन की छवि एक शांतिप्रिय नेता की है जो किसी युद्ध के पक्ष में नहीं हैं.

US President Joe Biden and Iraqi Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi, in a joint statement, announced an agreement on Monday to formally end the US combat mission in Iraq by the end of 2021