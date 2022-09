First tiger reserve in Bundelkhand: यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र को मिला पहला टाइगर रिजर्व, जानें इसके बारे में

First tiger reserve in Bundelkhand: बाघों के संरक्षण के अपने प्रयासों के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में पहले बाघ अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38(v) के तहत रानीपुर टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने की मंजूरी दी.

A critical decision to strengthen the fight to save our tiger population along with the conservation of our wildlife and forest land. The local population will also benefit from the eco tourism opportunities this will generate. #RanipurTigerReserve #Bundelkhand pic.twitter.com/sheyh3ZBr9