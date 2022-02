केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा- कोरोना के घटते मामलों की समीक्षा कर अतिरिक्त COVID-19 प्रतिबंधों में दे ढील

केंद्र सरकार ने 16 फरवरी 2022 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण में अचानक उछाल के बाद लगाए गए अतिरिक्त कोविड-19 (COVID-19) प्रतिबंधों की समीक्षा करने एवं संशोधन करने को कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में COVID-19 प्रतिबंधों को समाप्त या संशोधित करें क्योंकि कोरोना महामारी में देश में निरंतर गिरावट देखी जा रही है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोरोना के मामलों और इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिदिन मॉनीटरिंग करें. इसके अतिरिक्त वो 5 रणनीति बनाकर भी अपने यहां महामारी की स्थिति पर नजर रख सकते हैं. इसमें- टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सीनेशन और कोविड नियमों का अनुपालन शामिल हैं.

