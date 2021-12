केंद्र सरकार ने 20 YouTube चैनल और 2 वेबसाइट पर लगाया बैन, जानें वजह

केंद्र सरकार ने 20 यूट्यूब (YouTube) चैनल और 2 वेबसाइट को बैन कर दिया है. सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए आईटी ऐक्ट में हाल ही में शामिल की गईं गाइडलाइंस के आधार पर इन पर बैन लगाया गया है. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश जारी किया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि YouTube चैनल कथित रूप से पाकिस्तान से भारत विरोधी सामग्री चला रहे थे. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि YouTube चैनल इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की सहायता से 'भारत विरोधी' सामग्री चला रहे थे. यह फैसला खुफिया एजेंसियों और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयासों से लिया गया है.

