Bihar ANM Exam Date 2025 OUT: 5006 वैकेंसी के लिए बिहार ANM भर्ती परीक्षा शेड्यूल जारी, यहां करें चेक

Bihar ANM Exam Date 2025 OUT: स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटshs.bihar.gov.in पर बिहार ANM एग्जाम डेट 2025 का नोटिस जारी किया है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत 5006 कॉन्ट्रैक्ट पदों के लिए परीक्षा 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को राज्य भर के विभिन्न एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार जिसने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी तैयारी के लिए नीचे दिए गए लेख में बिहार ANM परीक्षा शेड्यूल 2025 देख सकते हैं।

बिहार एएनएम भर्ती परीक्षा तिथि 2025- हाइलाइट्स

जिन योग्य उम्मीदवारों ने बिहार ANM वैकेंसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे नीचे दी गई टेबल में परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी देख सकते हैं।