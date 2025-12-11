EMRS Admit Card 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

Bihar ANM Exam Date 2025 OUT: 5006 वैकेंसी के लिए बिहार ANM भर्ती परीक्षा शेड्यूल जारी, यहां करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Dec 11, 2025, 12:29 IST

Bihar ANM Exam Date 2025 OUT: बिहार ANM परीक्षा तिथि 2025 जारी कर दी गई है। जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, बिहार ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ (ANM) परीक्षा 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार बिहार ANM परीक्षा तिथि 2025 से संबंधित सभी जानकारी नीचे लेख से प्राप्त करें।

Add as a preferred source on Google
Join us
Bihar ANM Exam Date 2025 OUT
Bihar ANM Exam Date 2025 OUT

Bihar ANM Exam Date 2025 OUT: स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटshs.bihar.gov.in पर बिहार ANM एग्जाम डेट 2025 का नोटिस जारी किया है।  आधिकारिक नोटिस के अनुसार, नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत 5006 कॉन्ट्रैक्ट पदों के लिए परीक्षा 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को राज्य भर के विभिन्न एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार जिसने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी तैयारी के लिए नीचे दिए गए लेख में बिहार ANM परीक्षा शेड्यूल 2025 देख सकते हैं।

बिहार एएनएम भर्ती परीक्षा तिथि 2025- हाइलाइट्स

जिन योग्य उम्मीदवारों ने बिहार ANM वैकेंसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे नीचे दी गई टेबल में परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी देख सकते हैं।

संगठन का नाम

स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार (State Health Society, Bihar)

पद का नाम

ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwifery - ANM)

रिक्त पदों की संख्या

5006

ANM परीक्षा तिथि 

17, 18 और 19 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट 

shs.bihar.gov.in

कुल प्रश्नों की संख्या

60

कुल अंक 

60

निगेटिव मार्किंग 

नहीं (No)

परीक्षा की अवधि 

2 घंटे

यहां क्लिक करें:- बिहार BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 Link

Bihar ANM Exam Date 2025 OUT

नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) ने ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ़ (ANM) के कुल 5006 कॉन्ट्रैक्ट वाले पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन 08/2025 के अनुसार, इन पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) 17, 18 और 19 दिसंबर, 2025 (बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार) को अलग-अलग एग्जाम सेंटर पर होगा। नीचे ऑफिशियल बिहार ANM एग्जाम डेट 2025 नोटिस देखें।

Screenshot 2025-12-11 120137

Bihar ANM Exam Pattern 2025: एएनएम भर्ती परीक्षा पैटर्न 

जो कैंडिडेट बिहार ANM एग्जाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, वे नीचे दी गई टेबल में बिहार ANM एग्जाम पैटर्न 2025 देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी 

परीक्षा का तरीका

कंप्यूटर-आधारित (Computer-Based Mode)

प्रश्न का प्रकार

वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective Type Multiple Choice Questions)

कुल प्रश्न 

60

कुल अंक 

60

निगेटिव मार्किंग 

नहीं (No)

समय अवधि

2 घंटे 

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News