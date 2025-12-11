Bihar ANM Exam Date 2025 OUT: 5006 वैकेंसी के लिए बिहार ANM भर्ती परीक्षा शेड्यूल जारी, यहां करें चेक

Bihar ANM Exam Date 2025 OUT: स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटshs.bihar.gov.in पर बिहार ANM एग्जाम डेट 2025 का नोटिस जारी किया है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत 5006 कॉन्ट्रैक्ट पदों के लिए परीक्षा 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को राज्य भर के विभिन्न एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार जिसने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी तैयारी के लिए नीचे दिए गए लेख में बिहार ANM परीक्षा शेड्यूल 2025 देख सकते हैं।
बिहार एएनएम भर्ती परीक्षा तिथि 2025- हाइलाइट्स
जिन योग्य उम्मीदवारों ने बिहार ANM वैकेंसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे नीचे दी गई टेबल में परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी देख सकते हैं।
|
संगठन का नाम
|
स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार (State Health Society, Bihar)
|
पद का नाम
|
ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwifery - ANM)
|
रिक्त पदों की संख्या
|
5006
|
ANM परीक्षा तिथि
|
17, 18 और 19 दिसंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
shs.bihar.gov.in
|
कुल प्रश्नों की संख्या
|
60
|
कुल अंक
|
60
|
निगेटिव मार्किंग
|
नहीं (No)
|
परीक्षा की अवधि
|
2 घंटे
Bihar ANM Exam Date 2025 OUT
नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) ने ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ़ (ANM) के कुल 5006 कॉन्ट्रैक्ट वाले पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन 08/2025 के अनुसार, इन पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) 17, 18 और 19 दिसंबर, 2025 (बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार) को अलग-अलग एग्जाम सेंटर पर होगा। नीचे ऑफिशियल बिहार ANM एग्जाम डेट 2025 नोटिस देखें।
Bihar ANM Exam Pattern 2025: एएनएम भर्ती परीक्षा पैटर्न
जो कैंडिडेट बिहार ANM एग्जाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, वे नीचे दी गई टेबल में बिहार ANM एग्जाम पैटर्न 2025 देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का तरीका
|
कंप्यूटर-आधारित (Computer-Based Mode)
|
प्रश्न का प्रकार
|
वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective Type Multiple Choice Questions)
|
कुल प्रश्न
|
60
|
कुल अंक
|
60
|
निगेटिव मार्किंग
|
नहीं (No)
|
समय अवधि
|
2 घंटे
