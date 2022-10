सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए चीन ने लॉन्च किया कुआफू -1 उपग्रह

चीन ने एक नई वेधशाला शुरू की है जो सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाएगी। चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद उपग्रह को लॉन्च किया।

उन्नत अंतरिक्ष-आधारित सौर वेधशाला (ASO-S) को लॉन्ग मार्च-2D रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। चीनी पौराणिक कथाओं में सूर्य का पीछा करने वाले एक विशालकाय उपग्रह के नाम पर कुआफू-1 नाम रखा गया है।

