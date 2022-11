Gandhi Mandela Award: दलाई लामा को गांधी-मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया, जानें इस अवार्ड के बारें में?

Gandhi Mandela Award: तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 19 नवंबर, 2022 को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा 'शांति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। दलाई लामा को 2020 में पुरस्कार के लिए चुना गया था, हालांकि, यह उन्हें COVID-19 महामारी के कारण नहीं दिया जा सका। अब स्थिति सामान्य होने पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया। दलाई लामा ने पुरस्कार प्राप्त करने पर फाउंडेशन को पुरस्कार के लिए धन्यवाद दिया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने दुनिया में दया, एकता और अहिंसा पर भी जोर दिया।

Dharamshala, Himachal Pradesh | Gandhi Mandela Foundation conferred the Gandhi Mandela Award 2019 upon the Dalai Lama today.



Governor Rajendra Vishwanath Arlekar presented the award to him at the event. pic.twitter.com/vLw9UqT1Gh