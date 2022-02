DCGI ने 12-18 साल वालों के लिए दी कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी, जानें विस्तार से

Corbevax vaccine gets emergency use nod for 12-18 yrs age group in India

Drugs Controller General of India (DCGI) grants final approval to Biological E's #COVID19 vaccine Corbevax, for children between 12-18 years of age. pic.twitter.com/ad2xftvmzB

