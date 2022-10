Nicole Mann: निकोल मान बनी स्पेस में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला, जानें उनके बारें में

Nicole Mann: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अपनी पहली यात्रा के साथ अमेरिका की कर्नल निकोल मान (Nicole Mann) स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बन गईं है. उनके साथ कैप्टन जोश कसाडा, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री कोइची वाकाटा और रोस्कोस्मोस की अंतरिक्ष यात्री अन्ना किकिना शामिल है.

Nicole Mann says she is proud to be first Native American woman in space https://t.co/k3PI9KDmEZ pic.twitter.com/uvFF3o9TDn

इन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा का स्पेसएक्स क्रू-5 (Crew-5) अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गया है. ये अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी है. इनका यह मिशन 06 महीने तक चलेगा. गौरतलब है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने दो हफ्ते पहले कजाख्स्तान से सोयुज रॉकेट के जरिए स्पेस के लिए उड़ान भरी थी.

NASA's @SpaceX #Crew5 lifted off on Oct. 5 at noon ET (1600 UTC) on a six-month mission to carry out @ISS_Research, including a study on heart health and human tissue printing: https://t.co/6t7qBeX782 pic.twitter.com/lBTEYC269a