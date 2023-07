Oommen Chandy: केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन, जानें उनके बारें ये 5 प्रमुख बातें

Oommen Chandy dies at 79: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का मंगलवार (18 जुलाई) को निधन हो गया. वह 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे. वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे.

केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन और चांडी के परिवार ने उनके निधन की जानकारी साझा की है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निधन की जानकारी देते हुए उनके बेटे ने ओमान चांडी के फेसबुक पेज पर लिखा कि अप्पा नहीं रहे.

In the passing away of Shri Oommen Chandy Ji, we have lost a humble and dedicated leader who devoted his life to public service and worked towards the progress of Kerala. I recall my various interactions with him, particularly when we both served as Chief Ministers of our… pic.twitter.com/S6rd22T24j July 18, 2023

दो बार केरल के सीएम रहे थे चांडी:

दिवंगत ओमान चांडी केरल के दो बार सीएम रहे थे. वह पहली बार 2024 में केरल के सीएम बने थे. वह 2004 से 2006 तक और फिर 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे.

वह 2006 से 2011 तक केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे. उन्होंने 1970 से 2023 में अपने निधन तक राज्य विधानसभा में एक विधायक के रूप में पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.

बेटे ने दी निधन की जानकारी:

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निधन की जानकारी उनके बेटे ने दी. उन्होंने ओमान चांडी के फेसबुक पेज पर लिखा कि अप्पा नहीं रहे. दो बार केरल के सीएम रहे ओमान चांडी ने बेंगलुरु में मंगलवार को अंतिम सांस ली. जानकारी के अनुसार, लंबे समय से बीमार चल रहे चांडी का बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था.

Oommen Chandy ji was an exemplary grassroots Congress leader. He will be remembered for his lifelong service to the people of Kerala.



We will miss him dearly. Much love and condolences to all his loved ones. pic.twitter.com/QL8pGJrXwW — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 18, 2023

ओमान चांडी के बारें में जानें ये पांच प्रमुख बातें:

1. ओमन चांडी का जन्म 31 अक्टूबर 1943 को कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली में हुआ था. चांडी ने अपना प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स सीएमएस कॉलेज, कोट्टायम से पूरा किया और बी.ए. सेंट बर्चमैन्स कॉलेज, चंगानास्सेरी से पूरा किया.

2. चांडी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत केरल छात्र संघ (केएसयू) में शामिल होकर की थी. वह केरल छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में 1967 से 1969 तक काम किया. वह 1970 में राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे.

3. वर्ष 2022 में, चांडी 18,728 दिनों तक केरल विधानसभा में पुथुपल्ली का प्रतिनिधित्व करने के साथ, विधानसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. इस मामले में उन्होंने केरल कांग्रेस (एम) के पूर्व प्रमुख दिवंगत केएम मणि को पीछे छोड़ दिया था.

4. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में चार बार अलग-अलग मंत्रिमंडलों में मंत्री और चार बार राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सेवाएं दी थी. उन्होंने 5 दशकों तक पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, 1970, 1977, 1980, 1982, 1987, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में केरल विधानसभा के लिए चुने गए थे.

5. ओमन चांडी को एशिया-प्रशांत क्षेत्र से 2013 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. चांडी ने वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 35वें विश्व आर्थिक मंच में भाग लिया था. वह कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी थे.

Shri Oommen Chandy, in his politics, stayed firmly rooted to the ground and his people.



His "janasamparka paripadi" (mass public outreach program) were legendary.



Our heartfelt tribute to a true Congressman. pic.twitter.com/4gHGVOOCyp — Mallikarjun Kharge (@kharge) July 18, 2023

