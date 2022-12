गरुड़ एयरोस्पेस को DGCA से मिला पहला 'टाइप सर्टिफिकेशन' और 'RPTO' अप्रूवल, जानें इसके बारें में

Garuda Aerospace: स्वदेशी रूप से निर्मित देश के पहले 'किसान ड्रोन' को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO (रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन) दोनों की मंजूरी दे दी है. इस किसान ड्रोन का निर्माण भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस ने किया है.

गरुड़ एयरोस्पेस देश की पहली ड्रोन कंपनी बन गयी है जिसने DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन और पायलट ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल प्राप्त किया है.

इस अप्रूवल के बारें में बात करते हुए गरुड़ एयरोस्पेस के फाउंडर और सीईओ, अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि DGCA द्वारा टाइप और RPTO का दोहरा सर्टिफिकेशन मेड इन इंडिया ड्रोन निर्माण क्षमताओं को आगे बढाने में काफी मदद करेगा.

New achievement unlocked!

We've created history by becoming India’s 1st drone company to receive Both Type Certification and RPTO approvals by DGCA for our indigenously designed Kisan Drones on the auspicious occasion of Kisan Diwas. #DroneTech #KisanDrones #KisanDiwas2022 pic.twitter.com/dBHbQ3r19S