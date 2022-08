Gautam Adani: दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अदानी, ऐसा करने वाले पहले एशियाई

Third richest person in the world: ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की ताजा जारी रैंकिंग में भारत के टॉप उद्योगपति गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए है. उनकी कुल संपत्ति अब बढ़कर 137.4 अरब डॉलर हो गयी है. उन्होंने फ्रांस के बिलेनियर्स बर्नार्ड अरनॉल्ट को पीछे छोड़ दिया है. अब बिलियनेयर्स इंडेक्स रैंकिंग में केवल अमेरिका के एलन मस्क और जेफ बेजोस ही उनसे आगे है.

Indian tycoon Gautam Adani, a college dropout who first tried his luck as a diamond trader before turning to coal, has become the world’s third-richest person https://t.co/zS9ykHGhlf