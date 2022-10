Football4Schools Programme: फीफा के सहयोग से भारत में 'फुटबॉल फॉर स्कूल' पहल लांच, जानें इस पहल के बारें में

Football4Schools Programme: देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और फीफा (FIFA) ने 'फुटबॉल फॉर स्कूल' (Football4Schools) पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए.

फीफा अध्यक्ष, गियानी इन्फेंटिनो (Gianni Infantino) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने फीफा की ओर से इस पहल पर हस्ताक्षर किए. इस तरह की पहल से भारत में फुटबॉल खेल को और बढ़ावा मिलेगा. इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्यमंत्री निसिथ प्रमाणिक, महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा और मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर आदि लोग मौजूद थे.

With @FIFAcom President, Mr. Gianni Infantino & Sh. @kalyanchaubey signed MoU between @EduMinOfIndia, #AIFF & #FIFA for #Football4Schools initiative in India. Sh. @NisithPramanik, Sh. @dvkesarkar, #F4S Director Ms Fatimata Sidibe & officials of @IndianFootball were also present. pic.twitter.com/u7S48J1THy