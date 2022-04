YouTube Channels: केंद्र सरकार ने 16 यूट्यूब न्यूज चैनलों को किया ब्लॉक

YouTube Channels: केंद्र सरकार ने हाल ही में 16 यूट्यूब न्यूज चैनलों को ब्लॉक कर दिया है. इसमें से 10 भारत एवं 6 पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे. इन चैनलों पर ये कार्रवाई भारत की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार करने के आरोप में की गई है. इन चैनलों को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक किया है.

Ministry of Information and Broadcasting blocks 16 YouTube news channels - 10 Indian and 6 Pakistan-based - for spreading disinformation related to India’s national security, foreign relations and public order: Government of India pic.twitter.com/4s5Cx9tCVO