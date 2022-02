12-18 आयु वर्ग के लिए SEC की कोर्बेवैक्स को मंजूरी देने की सिफारिश, जानें विस्तार से

भारत के सेंट्रल ड्रग रेग्‍युलेटर की सब्‍जेक्‍ट एक्‍सपर्ट कमिटी (SEC) ने 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए कुछ शर्तों के साथ बायोलॉजिकल-ई के कोविड-19 वैक्‍सीन 'कोर्बेवैक्स' (Corbevax) का आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है. इस सिफारिश को अंतिम मंजूरी हेतु ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को भेजा गया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अबतक 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करने पर फैसला नहीं लिया है. नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने हाल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि टीकाकरण की अतिरिक्त जरूरत और इसके लिए और अधिक आबादी को शामिल करने की समीक्षा नियमित तौर पर की जाती है.

Drugs Controller General of India's (DCGI) Subject Expert Committee (SEC) recommended granting restricted emergency use authorisation to Biological E's COVID-19 vaccine, Corbevax, for age group 12 to 18 years subject to certain conditions, official sources said. pic.twitter.com/EeFC6h5Cpg