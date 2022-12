Gujarat Election Result 2017, 2022 Exit Poll: Complete list of Winners, Seats - BJP, AAP and Congress

Gujarat Election Result 2022: Gujarat went into polling in two phases. Phase 1 of the Gujarat Elections was conducted on December 1, 2022, while Phase 2 of the elections was held on December 5, 2022. At the end of both phases. Gujarat now awaits the verdict. The top contenders in Gujarat are the Ruling BJP and the Aam Aadmi Party led by Delhi CM Arvind Kejriwal.

The Gujarat Election 2022 Results will be declared tomorrow - December 8, 2022. The counting of the votes will begin with the postal ballots at 8 AM following which the electoral votes will be counted.

What does the Exit Poll Predict?

According to the exit polls, a majority win for the BJP is predicted in Gujarat with some experts even suggesting that the party will have the highest-ever margin of victory in the state. According to the exit polls, BJP can gather anything between 117-151 among a total of 182, while congress can secure anything between 16-51 while the Aam Aadmi Party may gather between 2 to 13 seats. The minimum mark for winning the elections in Gujarat is 92.

Gujarat Election Results 2022: Winners of 2017

Gujarat Elections in 2017 were held on December 9 and 14, 2017 and the result was announced on December 18, 2017. According to data available, the BJP won 99 seats while the Congress won 77 seats. Check here the complete list of winners from 2017.

CONSTITUENCY PARTY WINNING CANDIDATE Abdasa INC Pradyumansinh Jadeja Mandvi BJP Mohanbhai Anandbhai Chaudhari Bhuj BJP Acharya DR Nimaben Bhaveshbhai Anjar BJP Ahir Vasanbhai Gopalbhai Gandhidham (SC) BJP Maheshwari Malti Kishor Rapar INC Aarethiya Santokben Bhachubhai Vav INC Thakor Geniben Nagaji Tharad BJP Patel Parbatbhai Savabhai Dhanera INC Patel Nathabhai Hegolabhai Danta (ST) INC Kharadi Kalabhai Kantibhai Vadgam (SC) IND Jignesh Mevani Palanpur INC Patel Maheshkumar Amrutlal Deesa BJP Pandya Shashikant Mahobatram Deodar INC Bhuriya Shivabhai Amrabhai Kankrej BJP Kirtisinh Prabhatsinh Vaghela Radhanpur INC Alpesh Thakore Chanasma BJP Dilipkumar Viraji Thakor Patan INC Kirit Patel Sidhpur INC Chandanjii Talaji Thakor Kheralu BJP Dabhi Bharatsinhji Shankarji Unjha INC Dr Asha Patel Visnagar BJP Patel Rushikesh Ganeshbhai Becharaji INC Thakor Bharatji Sonaji Kadi (SC) BJP Karshanbhai Punjabhai Solanki Mahesana BJP Nitin Patel Vijapur BJP Patel Ramanbhai Dhulabhai Himatnagar BJP Rajendrasinh Ranjitsinh Chavda(Rajubhai Chavda) Idar (SC) BJP Kanodiya Hitu Khedbrahma (ST) INC Kotwal Ashvinbhai Laxmanbhai Bhiloda (ST) INC DR Anil Joshiyara Modasa INC Thakor Rajendrasinh Shivsinh Bayad INC Zala Dhavalsinh Narendrasinh Prantij BJP Parmar Gajendrasinh Udesinh Dahegam BJP Balrajsinh Kalyansinh Chauhan Gandhinagar South BJP Thakor Shambhuji Chelaji Gandhinagar North INC DR CJ Chavda Mansa BJP Amitbhai Harisingbhai Chaudhary Kalol BJP Chauhan Sumanben Pravinsinh Viramgam INC Bharwad Lakhabhai Bhikhabhai Sanand BJP Kanubhai Karamshibhai Patel Ghatlodia BJP Patel Bhupendrabhai Rajnikant Vejalpur BJP Chauhan Kishor Babulal Vatva BJP Pradipsinh Bhagvatsinh Jadeja Ellisbridge BJP Shah Rakeshbhai Jasvantlal (Rakesh Shah) Naranpura BJP Kaushikbhai Jamnadas Patel (Kaushik Patel) Nikol BJP Jagdish Panchal Naroda BJP Thawani Balram Khubchand Thakkarbapa Nagar BJP Kakadiya Vallabhbhai Gobarbhai Bapunagar INC Patel Himmatsinh Prahladsinh Amraiwadi BJP Patel Hasmukhbhai Somabhai (HS Patel) Dariapur INC Shaikh Gyasuddin Habibuddeen Jamalpur - Khadia INC Imran Yusufbhai Khedawala Maninagar BJP Dhanjibhai Sureshbhai Patel Danilimda (SC) INC Manharbhai Shailesh Parmar Sabarmati BJP Arvidkumar Gandalal Patel Asarwa (SC) BJP Parmar Pradipbhai Khanabhai Daskroi BJP Babubhai Jamnadas Patel Dholka BJP Bhupendrasinh Manubha Chudasama Dhandhuka INC Gohil Rajeshkumar Harjibhai Dasada (SC) BJP Ramanlal Ishvarlal Vora Limbdi INC Kolipatel Somabhai Gandalal Wadhwan BJP Dhanjibhai Patel (Makson) Chotila INC Makwana Rutvikbhai Lavjibhai Dhrangadhra INC Parsotam Ukabhai Sabariya Morbi INC Brijesh Merja Tankara INC Kagathara Lalitbhai Wankaner INC Pirzada Mahamadjavid Abdulmutalib Rajkot East BJP Arvind Raiyani Rajkot West BJP Vijay Rupani Rajkot South BJP Govindbhai Patel Rajkot Rural (SC) BJP Lakhabhai Sagathiya Jasdan INC Bavaliya Kunvarjibhai Mohanbhai Gondal BJP Gitaba Jayrajsinh Jadeja Jetpur BJP Radadiya Jayeshbhai Vitthalbhai Dhoraji INC Lalit Vasoya Kalavad (SC) INC Musadiya Pravinbhai Narashibhai Jamnagar Rural INC Dharaviya Veljibhai Jamnagar North BJP Dharmendrasinh Jadeja Jamnagar South BJP Ranchhodbhai Chanabhai Faldu (RC Faldu) Jamjodhpur INC Kalariya Chiragbhai Rameshbhai Khambhalia INC Ahir Vikrambhai Arjanbhai Madam Dwarka BJP Pabubha Virambha Manek Porbandar BJP Babubhai Bokhiriya Kutiyana NCP Jadeja Kandhalbhai Sarmanbhai Manavadar INC Chavda Jawaharbhai Pethaljibhai Junagadh INC Joshi Bhikhabhai Galabhai Visavadar INC Ribadiya Harshadkumar Madhavajibhai Keshod BJP Devabhai Punjabhai Malam Mangrol INC Vaja Babubhai Kalabhai Somnath INC Chudasama Vimalbhai Kanabhai Talala INC Ahir Bhagabhai Dhanabhai Barad Kodinar (SC) INC Mohanlal Malabhai Vala Una INC Vansh Punjabhai Bhimabhai Dhari INC JV Kakadiya Amreli INC Paresh Dhanani Lathi INC Virajibhai Thummar Savarkundla INC Pratap Dudhat Rajula INC Der Amarishbhai Jivabhai Mahuva BJP Dhodiya Mohanbhai Dhanjibhai Talaja INC Kanubhai Mathurambhai Baraiya Gariadhar BJP Nakrani Keshubhai Hirjibhai Palitana BJP Baraiya Bhikhabhai Ravajibhai Bhavnagar Rural BJP Parsottambhai Odhavjibhai Solanki Bhavnagar East BJP Vibhavari Dave Bhavnagar West BJP Jitendrabhai Savajibhai Vaghani (Jitu Vaghani) Gadhada (SC) INC Maru Pravinbhai Tidabhai Botad BJP Saurabh Patel (Dalal) Khambhat BJP Maheshkumar Kanaiyalal Raval (Mayur Raval) Borsad INC Parmar Rajendrasinh Dhirsinh Anklav INC Amit Chavda Umreth BJP Govindbhai Raijibhai Parmar Anand INC Kantibhai Sodhaparmar (Bhagat) Petlad INC Niranjan Patel Sojitra INC Punambhai Madhabhai Parmar Matar BJP Kesarisinh Jesangbhai Solanki Nadiad BJP Desai Pankajbhai Vinubhai(Gotiyo) Mehmedabad BJP Chauhan Arjunsinh Udesinh Mahudha INC Indrajitsinh Parmar Thasra INC Kanti Parmar Kapadvanj INC Dabhi Kalabhai Raijibhai Balasinor INC Ajitsinh Parvatsinh Chauhan Lunawada Independent Rathod Ratansinh Magansinh Santrampur (ST) BJP Dindor Kuberbhai Mansukhbhai Shehra BJP Ahir(Bharwad) Jethabhai Ghelabhai Morva Hadaf (ST) Independent Khant Bhupendrasinh Vechatbhai Godhra INC Parmar Rajendrasinh Balvantsinh (Lalabhai) Kalol BJP Chauhan Sumanben Pravinsinh Halol BJP Jaydrathsinhji Parmar Fatepura (ST) BJP Katara Rameshbhai Bhurabhai Jhalod (ST) INC Katara Bhaveshbhai Babubhai Limkheda (ST) BJP Bhabhor Shaileshbhai Sumanbhai Dahod (ST) INC Panada Vajesingbhai Parsingbhai Garbada (ST) INC Bariya Chandrikaben Chhaganbhai Devgadhbaria BJP Maganbhai Bachubhai Khabad Savli BJP Mahendrabhai Ketanbhai Inamdar Vaghodia BJP Shrivastav Madhubhai Babubhai Chhota Udaipur (ST) INC Mohansinh Chhotubhai Rathava Jetpur (ST) BJP Radadiya Jayeshbhai Vitthalbhai Sankheda (ST) BJP Abhesinh Motibhai Tadvi Dabhoi BJP Shailesh Mehta Vadodara City (SC) BJP Manisha Vakil Sayajigunj BJP Jitendra Ratilal Sukhadia (Jitubhai) Akota BJP Seemaben Akshaykumar Mohile Raopura BJP Rajendra Trivedi "Rajubhai Vakil" Manjalpur BJP Yogesh Patel Padra INC Jashpalsinh Mahendrasinh Thakor(Padhiyar) Karjan INC Akshay Kumar Iswarbhai Patel Nandod (ST) INC Vasava Premsinhbhai Devjibhai Dediapada (ST) BTP Chhotubhai Vasava Jambusar INC Sanjaybhai Jesangbhai Solanki Vagra BJP Arunsinh Ajitsinh Rana Jhagadia (ST) BTP Vasava Chhotubhai Amarsinh Bharuch BJP Patel Dushyantbhai Rajneekant Ankleshwar BJP Ishwarsinh Thakorbhai Patel Olpad BJP Patel Mukeshbhai Zinabhai Mangrol (ST) INC Vaja Babubhai Kalabhai Mandvi (ST) INC Anandbhai Mohanbhai Chaudhari Kamrej BJP VD Zalavadiya Surat East BJP Arvind Shantilal Rana Surat North BJP Balar Kantibhai Himmatbhai Varachha Road BJP Kishor Kanani (Kumar) Karanj BJP Ghoghari Pravinbhai Manjibhai Limbayat BJP Patil Sangitaben Rajendrabhai Udhna BJP Patel Vivek Narottambhai Majura BJP Harsh Rameshkumar Sanghavi Katargam BJP Vinodbhai Amarshibhai Moradiya (Vinubhai Ningala) Surat West BJP Purnesh Modi Choryasi BJP Patel Zankhana Hiteshkumar Bardoli (SC) BJP Ishwarbhai (Anil) Ramanbhai Parmar Mahuva (ST) BJP Dhodiya Mohanbhai Dhanjibhai Vyara (ST) INC Gamit Punabhai Dhedabhai Nizar (ST) INC Sunilbhai Ratanjibhai Gamit Dangs (ST) INC Gavit Mangalbhai Gangajibhai Jalalpore BJP RC Patel Navsari BJP Piyushbhai Dinkerbhai Desai Gandevi (ST) BJP Patel Nareshbhai Maganbhai Bansda (ST) INC Anantkumar Hasmukhbhai Patel Dharampur (ST) BJP Arvind Chhotubhai Patel Valsad BJP Bharatbhai Kikubhai Patel Pardi BJP Kanubhai Mohanlal Desai Kaprada (ST) INC Jitubhai Harjibhai Chaudhari Umbergaon (ST) BJP Patkar Ramanlal Nanubhai

The Winners of the 2022 Gujarat State Elections will be announced tomorrow - December 8, 2022. The complete list of winning candidates, margin seats etc will be given here as and when the lists are updated on the official website.