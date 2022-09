‘Swachh Toycathon' launched: ‘स्वच्छ टॉयकाथॉन लांच, जानें इसमें क्या है खास?

‘Swachh Toycathon' launched: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत को खिलौना हब बनाने के उद्देश्य से, स्वच्छ भारत मिशन शहरी-2.0 के तहत अनूठी प्रतियोगिता 'स्‍वच्‍छ टॉयकाथॉन' (Swachh Toycathon) की शरुआत की है. इसके तहत प्रतिभागियों को सूखे कचरे (अपशिष्ट) से खिलौने तैयार करने होंगे. इसके लिए प्रतिभागी नवाचार या नवीनतम डिजाइन का उपयोग करके बेहतर खिलौना बना सकते है.

इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश में बेहतर खिलौने बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जायेगा. साथ ही खिलौनों के उत्तम डिजाइन को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके तहत बनने वाले खिलौनों के निर्माण में न्‍यूनतम सुरक्षा मानकों का भी पालन करना होगा. इस तरह के आयोजनों से भारत में परंपरागत हस्‍तनिर्मित खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा.

