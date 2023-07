ODI World Cup 2023 के लिए क्वॉलिफाई करने वालीं सभी 10 टीमों के नाम आये सामने, देखें भारत के मैचों का शेड्यूल

वनडे विश्व कप-2023 के लिए क्वॉलिफाई करने वालीं सभी 10 टीमों के नाम सामने आ गए है. वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाई करने वाली अंतिम टीम नीदरलैंड्स है. श्रीलंका के खिलाफ भारत का मैच 2 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में होगा. वहीं नीदरलैंड 11 नवंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत से भिड़ेगा.

नीदरलैंड्स ने अपने आखिरी क्वॉलिफायर मैच में स्कॉटलैंड को 4-विकेट से हराकर वनडे विश्व कप-2023 के लिए क्वॉलिफाई कर लिया है. गौरतलब है कि आईसीसी ने हाल ही में वनडे विश्व कप-2023 के शेड्यूल का ऐलान किया था.

भारत इस वर्ष वनडे विश्व कप-2023 की मेजबानी करेगा. दो बार का चैंपियन भारत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने विश्वकप अभियान की शुरुआत करेगा. विश्व कप-2023 का पहला मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड-न्यूज़ीलैंड के बीच खेला जाएगा.

इस वर्ल्ड कप में दुनिया की 10 टीमें भाग ले रही है, जिसमें भारत, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका ने सीधे क्वॉलिफाई किया था. भाग लेने वाली अन्य दो टीमों का चयन क्वॉलिफायर के बाद किया गया है.

क्वॉलिफायर मुकाबलों में नीदरलैंड्स और श्रीलंका की टीमें जीतकर अंतिम दो स्थान पर कब्ज़ा किया. दो बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज़ की टीम इस बार विश्व कप के लिए क्वॉलिफाई नहीं कर पाई.

वनडे विश्व कप-2023 में सभी क्रिकेट प्रेमियों को भारत-पाकिस्तान के मैच का बेसब्री से इंताजर है. वनडे विश्व कप 2023 में भारत चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को भिड़ेगा. पिछली बार 2019 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हुआ था, जिसमें भारत ने मैनचेस्टर के मैदान पर बड़ी जीत हासिल की थी.

