भारत ने संभाली UNSC की अध्यक्षता, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला होगा मुख्य एजेंडा

भारत ने 01 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की कमान संभाल ली. वे एक महीने तक इस वैश्विक संस्था की अध्यक्षता करेगा. इस एक महीने के कार्यकाल के दौरान उसका फोकस समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से मुकाबले पर रहेगा. रूस और फ्रांस ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने के लिए भारत को बधाई दी.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे. ऐसा करने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे. भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता फ्रांस की जगह संभाली है. वहीं, भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने कहा कि हम समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से मुकाबले जैसे रणनीतिक मुद्दों पर भारत के साथ काम करने और नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्य देशों को भी कार्य विवरण उपलब्ध कराएंगे जो परिषद के सदस्य नहीं हैं. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध हैं.

