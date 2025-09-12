Rajasthan Police Constable Exam 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कल से शुरू, यहां देखें शिफ्ट, ड्रेस कोड और जरूरी दिशानिर्देश

Rajasthan Police Constable Exam 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा कल, यानी 13 सितंबर से शुरू होने वाली है। यह परीक्षा पूरे राज्य में दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। Candidates को आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए परीक्षा के दिशानिर्देशों, ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना चाहिए और जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। इस लेख में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें 13 और 14 सितंबर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, साथ ले जाने वाले दस्तावेजों की सूची, परीक्षा के दिन का ड्रेस कोड और आधिकारिक दिशानिर्देश शामिल हैं। Rajasthan Police Constable Admit Card 2025 Link राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा का आयोजन विभिन्न जिलों में कांस्टेबल पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किया जा रहा है। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर, 2025 को निर्धारित केंद्रों पर Offline मोड में आयोजित की जाएगी। Candidates को वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस पूरा करने के लिए अपने परीक्षा केंद्र पर समय से काफी पहले पहुंचना होगा। Candidates नीचे दी गई टेबल में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा की मुख्य बातें देख सकते हैं:

विवरण जानकारी आयोजन निकाय राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा का नाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तारीख 13 और 14 सितंबर, 2025 मोड Offline पद 10000 आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in राजस्थान पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट टाइमिंग 2025 Candidates नीचे दी गई टेबल में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए शिफ्ट का समय देख सकते हैं: शिफ्ट समय सुबह की शिफ्ट सुबह 9:00 बजे – 11:00 बजे दोपहर की शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:00 बजे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज परीक्षा हॉल में बिना किसी परेशानी के प्रवेश के लिए Candidates को सही दस्तावेज अपने साथ रखने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाते हैं, तो उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

एडमिट कार्ड: आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी।

वैध फोटो आईडी प्रूफ: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।

पासपोर्ट साइज फोटो: एडमिट कार्ड के निर्देशों में बताए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए निकलने से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी, जैसे- परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा की शिफ्ट, को दोबारा जांच लें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए ड्रेस कोड क्या है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने और किसी भी तरह की नकल को रोकने के लिए एक सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी असुविधा से बचने के लिए उम्मीदवारों को इन निर्देशों का सावधानी से पालन करना होगा: Candidates को हल्के रंग के और बिना बड़ी जेब वाले कपड़े पहनने चाहिए।

जूते, हाई हील्स और बूट्स पहनने की अनुमति नहीं है। Candidates को चप्पल या सैंडल पहनकर आना होगा।

गहने, धातु की कोई चीज, बेल्ट और कलाई घड़ी पहनना सख्त मना है।

Candidates को पूरी आस्तीन (फुल स्लीव्स) या भारी कढ़ाई वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए।

यह ड्रेस कोड राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के दिन के लिए दिशानिर्देश परीक्षा अधिकारियों ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिनका Candidates को परीक्षा के दिनों में सख्ती से पालन करना होगा: रिपोर्टिंग समय से कम से कम 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

बिना भूले अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध आईडी प्रूफ साथ लाएं।

मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या ब्लूटूथ डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स साथ न लाएं।

परीक्षा हॉल के अंदर निरीक्षकों (invigilators) द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

Candidates को परीक्षा शुरू होने से पहले हस्ताक्षर करना होगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। ये दिशानिर्देश राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए बनाए गए हैं।