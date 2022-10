इंडो-यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के संयुक्त वक्तव्य को 2027 तक बढ़ाया गया

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज (एनआईएआईडी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच), यूएसए के सहयोग से एक केंद्रित द्विपक्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम (वीएपी) इंडो-यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जुलाई 1987 के बाद से लागू कर रहा है। वर्तमान पांच वर्षीय वीएपी संयुक्त वक्तव्य को 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत गणराज्य के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते के साथ बयान को बढ़ाया गया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और विदेश मंत्रालय के अनुमोदन से विस्तारित किया गया है।

.@DBTIndia implementing focused bilateral collaborative programme known as Indo-US Vaccine Action Programme jointly with National Institute of Allergy and Infectious Diseases,National Institutes of Health, USA since July 1987. Current 5-year VAP Joint Statement extended till 2027 pic.twitter.com/Luab0oArEN