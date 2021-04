भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक औसत से काफी कम, क्लाइमेट सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आयोजित दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर संबोधन किया. जलवायु संकट पर शिखर सम्मेलन 22-23 अप्रैल, 2021 को एक आभासी मोड में आयोजित किया गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने 40 विश्व नेताओं को आमंत्रित किया है, जिनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान यह बताया कि, वे राष्ट्रपति बिडेन के साथ 'भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी' का शुभारंभ करेंगे.

विश्व के प्रमुख नेता इन दो दिनों में वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि, भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन फूटप्रिंट वैश्विक औसत से 60% कम है क्योंकि भारत की जीवन शैली अभी भी स्थायी पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित है.

President Biden and I are launching 'India-US climate & clean energy Agenda 2030 partnership'. We will help mobilise investments, demonstrate clean technologies and enable green collaborations: Prime Minister Narendra Modi during Leaders' Summit on Climate pic.twitter.com/eWiWgAnGbk