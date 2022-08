जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए - यहाँ देखें पूरी जानकारी

Jagdeep Dhankhar Elected Vice-President of India: जगदीप धनखड़, जिन्होंने पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, उन्होनें विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के 182 मतों के खिलाफ 528 मतों के साथ भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सुश्री अल्वा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार कांग्रेस सांसद रही हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार थी।

श्री जगदीप धनखड़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उन्हें 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह 11 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। श्री धनखड़ मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जगह लेने के लिए शपथ लेंगे, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले, जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है।

Congratulations to Shri Jagdeep Dhankhar Ji on being elected India’s Vice President with resounding support across party lines. I am confident he will be an outstanding Vice President. Our nation will gain tremendously from his intellect and wisdom. @jdhankhar1 pic.twitter.com/YD8BHb512W