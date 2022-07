National Flag Day 2022: जानिए भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस क्यों मनाया जाता है?

National Flag Day 2022: भारत हर साल 22 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है। इसी दिन 1947 में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था।

भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के लिए 22 जुलाई, 1947 को दिल्ली के संविधान हॉल में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें साझा कीं, जिसमें हमारे तिरंगे से जुड़ी समिति का विवरण और पंडित नेहरू द्वारा फहराया गया पहला तिरंगा शामिल है।

Today, 22nd July has a special relevance in our history. It was on this day in 1947 that our National Flag was adopted. Sharing some interesting nuggets from history including details of the committee associated with our Tricolour and the first Tricolour unfurled by Pandit Nehru. pic.twitter.com/qseNetQn4W — Narendra Modi (@narendramodi) July 22, 2022

हर घर तिरंगा अभियान

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने के लिए लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया। इस अभियान से हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जुड़ाव को ओर गहरा करेगा।

Overjoyed by the enthusiastic response towards #HarGharTiranga movement. https://t.co/iQdaer9dSe — Narendra Modi (@narendramodi) July 22, 2022

राष्ट्रीय ध्वज दिवस के बारें में जानिए 5 तथ्य

संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया। बैठक के दौरान यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज "समान अनुपात में गहरे केसरिया (केसरी), सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो।" यह भी प्रस्तावित किया गया था कि केंद्र में सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग का धर्म चरखा होगा। जहां राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष पर केसरिया रंग भारत की ताकत और साहस का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं सफेद मध्य बैंड शांति और सच्चाई को दर्शाता है और नीचे का हरा रंग भूमि की वृद्धि, उर्वरता और शुभता को दर्शाता है। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त, 1947 को लाल किले पर फहराया था।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में रंग क्या दर्शाते हैं?

केसरी - शक्ति, साहस

सफेद - शांति और सत्य

हरा - उर्वरता, वृद्धि और शुभता

राष्ट्रीय ध्वज दिवस का महत्व

भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने और 1947 में ब्रिटिश राज से भारत की आजादी की याद दिलाता है।

On this day in 1947, our revered #Tiranga was officially adopted as the National flag of India.



Come join us as we take you through a historic journey on how our National flag evolved to become the iconic Tiranga.#AmritMahotsav #HarGharTiranga pic.twitter.com/RFDNqDkXfy — Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) July 22, 2022

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के कुछ प्रमुख तथ्य