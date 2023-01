Jeff Beck: प्रसिद्ध रॉक गिटारवादक जेफ बेक का निधन, जानें उनके बारें में

Legendary rock guitarist Jeff Beck dies: प्रसिद्ध ब्रिटिश गिटारवादक जेफ बेक (Jeff Beck) का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वह प्रसिद्ध रॉक बैंड यार्डबर्ड्स (Yardbirds) के साथ भी परफोर्म किया था. साथ ही वह जेफ बेक ग्रुप का भी नेतृत्व किया था.

वह महान गिटारवादकों में से एक थे. उनके निधन के बाद संगीतकारों ने बेक के निधन पर शोक व्यक्त किया और साथ ही उनसे जुड़ी अपनी यादों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे है.

उनकी कला का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है की जेफ बेक की उनकी उंगलियों और अंगूठे का इंश्योरेंस था. इस इंश्योरेंस की वैल्यू £ 7m थी.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv