IND vs WI: डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बने यशस्वी जायसवाल

Dream Test debut for Yashasvi Jaiswal 🔥 How it happened ➡️ https://t.co/jNI9E8d0hO #WIvIND | #WTC25 pic.twitter.com/rsI2Ac6kgv

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप