Women's National Boxing Championships: निखत ज़रीन और लवलीना बोर्गोहेन बनी नेशनल चैंपियन

Women's National Boxing Championships: मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन निखत ज़रीन (Nikhat Zareen) ने विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर 2022 का शानदार अंत किया. छठी एलीट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित की गयी है.

वही टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन (Lovlina Borgohain) ने भी 75 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है.

इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) ने 10 पदकों के साथ टीम ट्रॉफी पर कब्जा किया है. 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंजू रानी ने 48 KG वर्ग में RSPB को पहला गोल्ड दिलाया.

Hon'ble Sports Minister Shri @ianuragthakur along with BFI officials awarded coveted medals to the winners as the 6️⃣th Elite Women's National Championships concluded in Bhopal, Madhya Pradesh.



