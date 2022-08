दिग्गज मराठी अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का 65 वर्ष की आयु में निधन

Marathi Actor Pradeep Patwardhan Passes Away: दिग्गज मराठी अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का 9 अगस्त 2022 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें चश्मे बहाद्दर, एक शोध और मी शिवाजीराजे भोसले बोल्तॉय जैसी फिल्मों में उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए उन्हें याद किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पटवर्धन ने दक्षिण मुंबई में अपने गिरगांव स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वह लगभग 5 साल पहले गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, लेकिन वह इससे पूरी तरह उबर चुके थे। तब से, वह सक्रिय रूप से फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे।

1 जनवरी 1958 को जन्मे प्रदीप पटवर्धन का जन्म और पालन-पोषण मुंबई में हुआ था। श्री पटवर्धन ने एक थिएटर अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया और कई लोकप्रिय मराठी नाटकों का हिस्सा थे। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती चरण के दौरान कई नाटकों की पटकथा भी लिखी, जो मराठी थिएटर सर्कल में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने 1983 में 'श्वेतांबरा' नामक एक टेलीविजन श्रृंखला के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। उनका बड़ा स्क्रीन ब्रेक 1991 में आया जब उन्होंने फिल्म 'एक फुल चार हाफ' में अभिनय किया, जिसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे, प्रिया अरुण बेर्डे और नयना आप्टे ने भी सह-अभिनय किया। उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया था, जिसमें उनकी नवीनतम आउटिंग अनुराग कश्यप की 2015 की फिल्म बॉम्बे वेलवेट थी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दिग्गज मराठी अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री शिंदे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक ट्वीट साझा किया और कहा कि मराठी सिनेमा ने आज एक "महान कलाकार" खो दिया। उन्होंने आगे कहा कि “मराठी सिनेमा में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सदाबहार अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का दुखद निधन हो गया। उनके जाने से मराठी कला जगत ने एक महान कलाकार खो दिया है।"

वयोवृद्ध मराठी अभिनेता प्रदीप पटवर्धन के निधन पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी शोक व्यक्त किया। सुप्रिया सुले ने प्रदीप पटवर्धन के परिवार, प्रशंसकों और अनुयायियों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

Deeply saddened to hear about the demise of veteran marathi actor Pradeep Patwardhan. Heartfelt condolences. My thoughts and prayers with his family members, fans and followers. https://t.co/j8Au3mYDwF