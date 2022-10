Nobel Prizes 2022: स्वांते पाबो को मिला इस वर्ष का मेडिसिन का नोबेल, जानें किस देश के है स्वांते पाबो?

Nobel Prizes 2022: मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की घोषणा के साथ इस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों का दौर शुरू हो गया है. इस कड़ी में मंगलवार को फिजिक्स, बुधवार को केमिस्ट्री और गुरुवार को साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी. नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी. 10 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी. नोबेल पुरस्कारों को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स के रूप में जाना जाता है.

स्वांते पाबो को मिला मेडिसिन का नोबेल:

स्वांते पाबो (Svante Paabo) को फिजियोलॉजी या मेडिसिन (Physiology or Medicine Nobel Prize) के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार "विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए" ('for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution') दिया गया है. स्वांते पाबो एक स्वीडिश आनुवंशिकीविद् हैं जो विकासवादी आनुवंशिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं. उन्होंने निएंडरथल (Neanderthal) जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है.

कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने की घोषणा:

नोबेल पुरस्कार समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने सोमवार को स्वीडन के स्टॉकहोम में कारोलिंस्का संस्थान में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के विजेता के नाम की घोषणा की है.

स्वांते पाबो के बारे में:

स्वांते पाबो का जन्म वर्ष 1955 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था. उन्होंने 1986 में उप्साला विश्वविद्यालय (Uppsala University) में अपनी पीएचडी थीसिस पूरी की और ज्यूरिख विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड और बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए में पोस्टडॉक्टरल फेलो के रूप में कार्य किया.

स्वांते पाबो वर्ष 1990 में म्यूनिख विश्वविद्यालय, जर्मनी में प्रोफेसर के रूप में कार्य प्रारम्भ किया. वर्ष 1999 में उन्होंने जर्मनी के लीपज़िग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी की स्थापना की, जहां वे अभी भी कार्यरत है. वह ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जापान में सहायक प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे है.

स्वांते पाबो के पिता को भी मिल चुका है नोबेल:

स्वांते पाबो के पिता सून बर्गस्ट्राम (Sune Bergström) को वर्ष 1982 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ दिया गया था.

नोबेल पुरस्कार के बारे में:

नोबेल पुरस्कार स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है. इसकी स्थापना वर्ष 1901 में की गयी थी. यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है. नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत 29 जून, 1900 में की गयी थी. यह 06 क्षेत्रों चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, और अर्थशास्त्र में प्रदान किया जाता है.