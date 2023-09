'वन नेशन-वन इलेक्शन' के पक्ष में क्यों है केंद्र सरकार, जिसके लिए बुलाया गया विशेष सत्र

One Nation One Election: केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन कर दिया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है. इसके सम्बन्ध में जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है. इस मुद्दे की लेकर देश में काफी समय से चर्चा की जा रही है कि देश के सभी चुनाव एक साथ कराये जाये.

सरकार जल्द ही इस पर संसद में बिल भी पेश कर सकती है. इसके लिए सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा किये जाने की संभावना है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी. साथ ही इसके सम्बन्ध में आम जनता की भी राय ली जाएगी.

#WATCH | On 'One nation, One election', Union Parliamentary Affairs Minsiter Pralhad Joshi says "Right now, a committee has been constituted. A report of the committee will come out which be discussed. The Parliament is mature, and discussions will take place, there is no need to… pic.twitter.com/iITyAacPBq