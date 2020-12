पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 17 दिसंबर 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है. मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से अवगत करा दिया है. वे इससे पहले पिछले साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. हालांकि, वे विदेशी लीग में खेलते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेलेंगे.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 28 साल के इस तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर 'मानसिक प्रताड़ना' का आरोप लगाया है. आमिर ने कहा कि ऐसे में वह क्रिकेट जारी नहीं रख पाएंगे.

मोहम्मद आमिर ने पिछले साल विश्व कप के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. इसके बाद से उनको ज्यादा मौका मिला नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एवं टीम के मुख्य कोच मिस्बाह उल समेत तमाम पाकिस्तानी दिग्गज इस बात को चाहते थे कि आमिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते रहें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम आइसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रही है.

JUST IN: PCB have confirmed that Mohammad Amir has stepped down from international cricket.



🇵🇰 147 internationals

☝️ 259 wickets

🎖️ 2009 @T20WorldCup champion

🏆 2017 ICC Champions Trophy winner



What is your favourite moment of the Pakistan pace bowler? pic.twitter.com/ilUAaZxSrM