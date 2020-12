प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के G-7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से आगामी जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा बनने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया. अगले साल 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में जी7 की बैठक होनी है. इसमें चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने पर जोर दिया जाना है.

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने जॉनसन की तरफ से एक पत्र सौंपा है. इसमें प्रधानमंत्री मोदी को जी-7 बैठक में आमंत्रित किया गया है. ब्रिटिश विदेश मंत्री राब ने 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसमें दोनों नेताओं ने कोविड संकट और ब्रेक्जिट मुद्दे से लेकर विश्व में भारत-ब्रिटेन संबंधों के विविध आयामों एवं संभावनाओं एवं सामरिक गठजोड़ के बारे में चर्चा की.

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद अपने ट्वीट में कहा कि वह अगले महीने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा को लेकर आशान्वित हैं. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब के साथ शानदार बैठक हुई.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अपने ट्वीट में कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की. इस दौरान हमारे सामरिक गठजोड़ के विविध आयामों पर चर्चा हुई.

Excellent meeting with @DominicRaab, UK Secretary of State of @FCDOGovUK. Discussed the vast potential of the India-UK partnership in the post-COVID, post-BREXIT world. Looking forward to next month's visit by PM @BorisJohnson as Chief Guest at our Republic Day celebrations. pic.twitter.com/E8cpkqbOJT