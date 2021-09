Sansad TV: प्रधानमंत्री मोदी ने संसद TV को किया लॉन्च, OTT प्लेटफॉर्म पर भी होगा उपलब्ध

Sansad TV: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी (Sansad TV) को लॉन्च कर दिया है. इस समारोह में उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू की मौजूदगी में संसद टीवी को लॉन्च किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन भारतीय संसदीय व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है, जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा.

राज्य सभा और लोक सभा टीवी दो अलग-अलग चैनल थे जिनका अब विलय कर दिया गया है. संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की जगह लेगा. अब तक लोकसभा और राज्यसभा की खबरों और कार्यवाही को दिखाने के लिए ये दो अलग-अलग चैनल थे. अब दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया है.

Today is International Day of Democracy, launch of 'Sansad TV' becomes more relevant.When it comes to democracy, India's responsibility increases. India is the mother of democracy. For us democracy is not just a constitutional structure, but a spirit, it's 'jeevan dhara': PM Modi pic.twitter.com/c5Rk3SH0vA