President of IOA: पीटी उषा का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनना तय है क्योकिं वह इस चुनाव में अकेली उम्मीदवार है. उन्होंने इसके लिए कल अपना नामांकन दाखिल किया था. भारत के ओलंपिक एसोसिएशन में इस तरह की पहल से भारत के खेल संघों महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी.

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इतिहास में, आईओए का नेतृत्व करने वाली पहली ओलंपियन और पहली अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता भी होंगी. साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि संघ को वह नई ऊँचाईयों पर ले जायेंगी.

साथ ही विभिन्न पदों के लिए उनकी टीम के 14 अन्य लोगों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है. IOA चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा अब समाप्त हो गई है.

Congratulations to legendary Golden Girl, Smt. P T Usha on being elected as the President of Indian Olympic Association. I also congratulate all the sporting heroes of our country on becoming the office bearers of the prestigious IOA! Nation is proud of them ! pic.twitter.com/LSHHdmMy9H