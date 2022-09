Retail Inflation update: खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर हुई सात प्रतिशत, जानें सरकार ने क्या कहा?

Retail Inflation update: खुदरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 7.0% के स्तर पर पहुँच गयी है. यह दर 22 जुलाई में 6.71% थी. वित्त मंत्रालय के अनुसार जुलाई में मुद्रास्फीति 6.71% से अगस्त में (7.0%) मामूली वृद्धि दर्ज की है. यह वृद्धि प्रतिकूल आधार प्रभाव और खाद्य और ईंधन की कीमतों में आई वृद्धि के कारण हुई है. जो CPI मुद्रास्फीति के क्षणिक घटक माने जाते है. इस वर्ष अभी तक हर माह में खुदरा महंगाई दर आरबीआई (Reserve Bank of India) के टॉलरेंस बैंड 2-6 के बीच के लेवल से ऊपर बना हुआ है.

The headline inflation based on retail CPI recorded a moderate increase from 6.71 % in July 22 to 7.0 % in August 22. This increase is attributable both to an adverse base effect and an increase in food & fuel prices - the transient components of CPI inflation. (1/7)