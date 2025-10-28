Rajasthan VDO Exam City Slip 2025 OUT
KITS Exam Schedule 2026 Session: KITS ने जारी किया KEE और KMAT 2026 सेशन के एंट्रेंस एग्जाम का पूरा शेड्यूल, देंखे B Tech, MBA और MCA के एंट्रेंस एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट

Akshara Verma
Akshara Verma
Oct 28, 2025, 15:13 IST

KITS ने KEE और KMAT 2026 के एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स जारी कर दी है। KEE के एग्जाम दो चरणों में और KMAT के एग्जाम पांच चरणों में आयोजित किए गए है, यह दोनों ही एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे।

KITS Entrance Exam Schedule 2026 Session
करुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (KITS) ने वर्ष 2026 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम, KEE (Karunya Entrance Examination) और KMAT (Karunya Management Aptitude Test), का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह घोषणा उन सभी छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, जो B Tech, MBA और MCA जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते। KEE दो चरणों में और KMAT पांच चरणों में आयोजित होगा। साथ ही, दोनों एग्जाम का पहला चरण ऑनलाइन मोड पर करवाया जाएगा। 

KEE 2026: B Tech एंट्रेंस एग्जाम के लिए दो चरण

BTech में एडमिशन के लिए होने वाले KEE 2026 एंट्रेंस एग्जाम दो चरणों में करवाए जाएंगे। चरण 1- 10 और 11 जनवरी, 2026 और चरण 2- 10 से 12 अप्रैल, 2026 तक होंगे। पूरी जानकारी के लिए नीचे टेबल देखें। 

एंट्रेंस एग्जाम के चरण

एग्जाम की डेट 

डिटेल्स 

चरण 1

10 और 11 जनवरी 2026 

पहला मौका 

चरण 2

10 से 12 अप्रैल 2026 

स्कोर सुधारने का दुसरा मौका 

KMAT 2026: MBA और MCA के पांच चरण

करुण्य विश्वविद्यालय के अनुसार KMAT 2026 MBA और MCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए पांच अलग-अलग चरण कराए जाएंगे। सारी डिटेल्स नीचे देंखे। 

एंट्रेंस एग्जाम के चरण

एग्जाम की डेट 

चरण 1

10 और 11 जनवरी, 2026

चरण 2

10 से 12 अप्रैल, 2026

चरण 3

9 और 10 मई, 2026

चरण 4

13 और 14 जून, 2026

चरण 5

25 और 26 जुलाई, 2026

KEE 2026: एग्जाम पैटर्न (BTech)

KEE 2026 का पेपर तीन घंटे का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न - MCQ शामिल होंगे। एग्जाम की शीट में हर सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलेंगे, और हर गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा। पूरी डिटेल्स के लिए नीचे दी गई टेबल देंखे। 

सब्जेक्ट 

प्रश्नों की संख्या 

मेथ्स/बायोलॉजी

35 प्रश्न

फिजिक्स

25 प्रश्न

केमेस्ट्री

25 प्रश्न

इंग्लिश 

25 प्रश्न

जनरल एप्टीट्यूड

10 प्रश्न

टोटल 

120 प्रश्न

KMAT 2026: एग्जाम पैटर्न (MBA/MCA)

KMAT 2026 का पेपर 100 अंकों का होगा, जो उम्मीदवारों के Management and Analytical Skills का परीक्षण करेगा।

सेक्शन 

अंक वितरण

मौखिक क्षमता और पठन समझ

30 अंक

डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग (DLIR)

20 अंक 

मात्रात्मक योग्यता (Quantitative Ability - QA)

20 अंक 

भारतीय और वैश्विक व्यावसायिक वातावरण

30 अंक 

छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर 

BTech में शामिल होने वाले छात्रों के लिए दो एंट्रेंस एग्जाम की विंडो मौजूद है। छात्र अपने अंकों में सुधार के लिए ही दूसरे KEE चरण का उपयोग करें। MBA और MCA में एडमिशन लेने वाले छात्रों के पास वर्ष 2026 तक आराम से पांच चरणों के अवसर हैं, जिसे वह अपनी तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 

Akshara Verma

