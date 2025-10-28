KITS Exam Schedule 2026 Session: KITS ने जारी किया KEE और KMAT 2026 सेशन के एंट्रेंस एग्जाम का पूरा शेड्यूल, देंखे B Tech, MBA और MCA के एंट्रेंस एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट

News

KITS ने KEE और KMAT 2026 के एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स जारी कर दी है। KEE के एग्जाम दो चरणों में और KMAT के एग्जाम पांच चरणों में आयोजित किए गए है, यह दोनों ही एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे।

करुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (KITS) ने वर्ष 2026 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम, KEE (Karunya Entrance Examination) और KMAT (Karunya Management Aptitude Test), का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह घोषणा उन सभी छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, जो B Tech, MBA और MCA जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते। KEE दो चरणों में और KMAT पांच चरणों में आयोजित होगा। साथ ही, दोनों एग्जाम का पहला चरण ऑनलाइन मोड पर करवाया जाएगा। KEE 2026: B Tech एंट्रेंस एग्जाम के लिए दो चरण BTech में एडमिशन के लिए होने वाले KEE 2026 एंट्रेंस एग्जाम दो चरणों में करवाए जाएंगे। चरण 1- 10 और 11 जनवरी, 2026 और चरण 2- 10 से 12 अप्रैल, 2026 तक होंगे। पूरी जानकारी के लिए नीचे टेबल देखें। एंट्रेंस एग्जाम के चरण एग्जाम की डेट डिटेल्स चरण 1 10 और 11 जनवरी 2026 पहला मौका चरण 2 10 से 12 अप्रैल 2026 स्कोर सुधारने का दुसरा मौका

KMAT 2026: MBA और MCA के पांच चरण करुण्य विश्वविद्यालय के अनुसार KMAT 2026 MBA और MCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए पांच अलग-अलग चरण कराए जाएंगे। सारी डिटेल्स नीचे देंखे। एंट्रेंस एग्जाम के चरण एग्जाम की डेट चरण 1 10 और 11 जनवरी, 2026 चरण 2 10 से 12 अप्रैल, 2026 चरण 3 9 और 10 मई, 2026 चरण 4 13 और 14 जून, 2026 चरण 5 25 और 26 जुलाई, 2026 KEE 2026: एग्जाम पैटर्न (BTech) KEE 2026 का पेपर तीन घंटे का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न - MCQ शामिल होंगे। एग्जाम की शीट में हर सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलेंगे, और हर गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा। पूरी डिटेल्स के लिए नीचे दी गई टेबल देंखे। सब्जेक्ट प्रश्नों की संख्या मेथ्स/बायोलॉजी 35 प्रश्न फिजिक्स 25 प्रश्न केमेस्ट्री 25 प्रश्न इंग्लिश 25 प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड 10 प्रश्न टोटल 120 प्रश्न